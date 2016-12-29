Силовики в 2016 году пережили реформы, борьбу с коррупцией и войну

В марте Владимир Путин объявил о давно обсуждавшейся, но все равно неожиданной реформе силового блока: были ликвидированы Госнаркоконтроль и миграционная служба, а на базе внутренних войск создана Росгвардия во главе с бывшим начальником Службы безопасности президента Виктором Золотовым. Она вобрала в себя почти все вооруженные госструктуры, ответственные за внутреннюю безопасность, и получила контроль над оружием других государственных и частных охранных структур, а также граждан. В мае ушел на пенсию бессменный с мая 2000 г. директор Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров. Проведенная после его отставки проверка обернулась коррупционным уголовным делом в отношении начальника службы ФСО на Кавказе Геннадия Лопырева.

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