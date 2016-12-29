Из США высылают 35 российских дипломатов

США объявили о введении новых санкций против России за приписываемые ей кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. На сайте минфина страны опубликован соответствующий административный указ президента Барака Обамы. Кроме того, госдепартамент США подтвердил высылку из США в связи с хакерскими атаками 35 российских дипломатических работников.

Обама обещал в ближайшие дни представить в конгрессе доклад о попытках России повлиять на исход выборов в США. «Эти действия являются только видимой частью нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать различные действия, в нужное время и в нужном месте, некоторые из них не станут достоянием публики», - говорится в заявлении Обамы.

Мнение Трампа «Нам всем лучше оставить это позади», - сказал избранный президент Дональд Трамп, комментируя намерение администрации Обамы ввести против России санкции в ответ на хакерские атаки. «Компьютеры очень сильно усложнили всем жизнь, - отметил он. - Компьютерная эра дошла до такой ситуации, когда никто в точности не знает, что происходит».

Высылка дипломатов

«Сегодня госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника», - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Марка Тонера.

Помимо этого дипломатам с полудня 30 декабря закроют доступ в два здания российских представительств в США, «которые используются россиянами в разведывательных целях», передает Reuters.

У высылаемых дипломатов есть 72 часа на то, чтобы покинуть пределы США. Их имена не приводятся, однако, судя по всему, посол России Сергей Кисляк останется в стране, пишет Reuters со ссылкой на федерального чиновника США.

Россия ответит на действия США, заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Вы понимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства», - сказал он.

Еще накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа враждебные действия уходящей администрации США. По ее словам, «если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ». «Это касается любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России», - говорилось в комментарии Захаровой в связи с ожидаемыми санкциями.

Санкции

В черный список офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).

Граждане России, перечисленные в документе, - это «связанные с ГРУ» Игорь Коробов (руководитель ГРУ), Игорь Костюков (первый замруководителя ГРУ), Владимир Алексеев (первый замруководителя ГРУ) и Сергей Гизунов (замруководителя ГРУ). Двое других - хакеры под никами Абырвалг (Алексей Белан) и Монстр (Евгений Богачев), уже несколько лет разыскиваемые ФБР.

«Административным указом #13694 авторизованы санкции в отношении компаний и лиц, ответственных либо способствовавших в злонамеренных действиях, связанных с применением кибернетических средств, вызвавшим или могущим вызвать существенный ущерб национальной безопасности, внешней политике, а также финансовой и экономической стабильности Соединенных Штатов», - сообщил минфин страны.

Обама и Путин

В середине декабря Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы и пообещал предпринять ответные действия. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры. И мы их примем – тогда и там, где сами решим. Некоторые из них могут быть понятные и публичные, другие – нет», - приводило его слова National Public Radio.

Взлом серверов демпартии и публикация писем главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в разгар предвыборной кампании возмутили Обаму, лично агитировавшего за кандидата свой партии. Вмешательство российских хакеров в американскую предвыборную кампанию Обама, по его словам, лично обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и высказал ему свои соображения по этому поводу. «Господин Путин хорошо знает мое отношение к этому вопросу, поскольку я напрямую говорил с ним об этом», - цитировало Обаму MSNBC.