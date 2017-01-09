Москва отказалась зеркально отвечать на высылку из США 35 российских дипломатов

В конце декабря произошло самое массовое со времен холодной войны одномоментное выдворение из США российских дипломатов: в ответ на якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентскую избирательную кампанию персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке. МИД России в ответ предложил по традиции ответить аналогичным списком из 35 высланных американцев, ведь «подобные выходки» не принято оставлять без ответа, а «взаимность – это закон дипломатии и международных отношений», пояснял министр Сергей Лавров (цитата по ТАСС). Однако Кремль от зеркального ответа отказался: Москва не поддастся на провокацию, которая наносит ущерб не только двусторонним отношениям, но и глобальной безопасности с учетом роли России и США, объяснил президент Владимир Путин. Россия оставляет за собой право на высылку американцев, но не будет опускаться до уровня кухонной, безответственной дипломатии, а шаги по восстановлению российско-американских отношений станет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа, добавил он.