Международные отношения
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Асимметричный ответ

Москва отказалась зеркально отвечать на высылку из США 35 российских дипломатов

Это сильный ход Владимира Путина, хотя в России его поняли не все, считают эксперты
Москва надеется на новую внешнюю политику США
Москва надеется на новую внешнюю политику США
Андрей Гордеев / Ведомости

В конце декабря произошло самое массовое со времен холодной войны одномоментное выдворение из США российских дипломатов: в ответ на якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентскую избирательную кампанию персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке. МИД России в ответ предложил по традиции ответить аналогичным списком из 35 высланных американцев, ведь «подобные выходки» не принято оставлять без ответа, а «взаимность – это закон дипломатии и международных отношений», пояснял министр Сергей Лавров (цитата по ТАСС). Однако Кремль от зеркального ответа отказался: Москва не поддастся на провокацию, которая наносит ущерб не только двусторонним отношениям, но и глобальной безопасности с учетом роли России и США, объяснил президент Владимир Путин. Россия оставляет за собой право на высылку американцев, но не будет опускаться до уровня кухонной, безответственной дипломатии, а шаги по восстановлению российско-американских отношений станет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа, добавил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике