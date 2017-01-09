Президент поручил проанализировать практику применения закона об иностранных агентах

Поручение дано по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ) 8 декабря
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин поручил своей администрации в лице ее первого замруководителя Сергея Кириенко, Минюсту и спецпредставителю президента по вопросам экологии Сергею Иванову до 30 марта представить доклад с анализом правоприменительной практики в отношении НКО – иностранных агентов. Поручение дано по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ) 8 декабря. После предыдущей встречи Путина с СПЧ рабочая группа во главе с предшественником Кириенко Вячеславом Володиным по поручению президента уточнила понятие политической деятельности, существенно его расширив: в частности, в перечень форм такой деятельности добавилось формирование общественно-политических взглядов путем проведения социологических исследований, что позволило признать агентом «Левада-центр».