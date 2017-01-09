Россия сокращает группировку в Сирии, отзывая авианосец «Адмирал Кузнецов»

Корабельная авианесущая группа во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинула прибрежные воды Сирии и до конца января вернется домой в Североморск, на главную базу Северного флота, сообщил человек, близкий к Минобороны России. Это подтверждают и данные сайта marinetraffic, согласно которым в воскресенье входящий в состав группы буксир Северного флота «Николай Чикер», совершающий поход с включенным ответчиком, находился уже юго-западнее Кипра. Возвращение авианосца и сопровождающих его кораблей, в том числе атомного крейсера «Петр Великий», анонсировал в пятницу начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов: по его словам, это начало выполнения указаний Владимира Путина от 29 декабря о сокращении российской группировки в Сирии, сообщил департамент информации Минобороны. Командующий российской группировкой генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что российская корабельная группировка выполняет задачи по борьбе с терроризмом в Сирии с 8 ноября и за это время летчики морской авиации «выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 – ночью», нанеся 1252 удара. За это время авиагруппа понесла две потери – упали в море истребители МиГ-29К и Су-33, летчики были спасены. По данным «Газеты.ру», из МиГ-29К летчик катапультировался из-за невозможности посадки на авианосец после того, как на палубе оборвались и спутались тросы аэрофинишера, а Су-33 скатился с палубы при посадке из-за обрыва троса.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров