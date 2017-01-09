Международные отношения
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Враждебное влияние

Доклад спецслужб США о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы направлен против Дональда Трампа

Трамп неоднократно заявлял, что не верит в причастность России к хакерским атакам
Трамп неоднократно заявлял, что не верит в причастность России к хакерским атакам
Трамп неоднократно заявлял, что не верит в причастность России к хакерским атакам
Evan Vucci / AP

Представители американских спецслужб рассказали в пятницу избранному президенту США Дональду Трампу о том, как президент России Владимир Путин пытался помочь ему выиграть выборы. Краткая несекретная версия доклада, который уходящий президент Барак Обама приказал подготовить в начале декабря, была опубликована через несколько часов после этого. В совместном докладе ЦРУ, Агентство национальной безопасности и ФБР рассматривают «мотивы и пределы намерений» Москвы, однако не дают оценку «влиянию, которое оказала деятельность России на результат выборов 2016 года». Авторы доклада уверены, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон выиграть выборы, а Путин лично дал команду организовать кампанию по поддержке Трампа, которая включала, по мнению разведки, не только хакерские атаки, но и «посредничество третьих лиц», а также деятельность СМИ и «проплаченных троллей».

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