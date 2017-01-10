Запрет на протестные автопробеги довели до ЕСПЧ

Активисты Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин и Аркадий Мошников, оштрафованные за нарушение закона о митингах, пожаловались в ЕСПЧ на нарушение права на свободу выражения мнений и индивидуальный протест. Об этом сообщил представляющий интересы заявителей в ЕСПЧ адвокат Алексей Глухов. ОПР было создано для борьбы за права грузоперевозчиков после введения системы «Платон» в ноябре 2015 г. В августе четверо участников этой организации выехали для встречи и обсуждения взаимодействия с участниками «тракторного марша» кубанских фермеров, однако были задержаны на стоянке около Ростова-на-Дону. В Новоусманском районном суде Воронежской области заявители узнали, что им инкриминируют нарушение закона о митингах (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Как следовало из протокола об административном правонарушении, составленного ГИБДД, на борту автомобилей заявителей были размещены надписи «Мы платим налоги, где наши дороги?», «Кто позволил Ротенбергу грабить на дороге?», а также цитата премьера Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь». Автомобили заявителей (внедорожник, грузовик и микроавтобус) передвигались в колонне, утверждали полицейские. Это, по их мнению, «указывает на публичный и организованный характер мероприятия», которое при этом не было согласовано с местными властями. В административном деле также нашлись рапорты сотрудников управления по противодействию экстремизму ГУ МВД по Воронежской области, из которого следует: во время движения активисты ОПР находились под наблюдением. Суд оштрафовал заявителей на 10 000 руб. каждого, хотя, как отмечается в жалобе, суду не было представлено никаких доказательств, что заявители нарушали закон и мешали другим участникам движения.

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