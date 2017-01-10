Сенат США рассмотрит кандидатов на высшие посты в администрации Трампа

Во вторник американский сенат начнет рассматривать кандидатов на ключевые посты в администрации избранного президента США Дональда Трампа. На этой неделе рассмотрят семь кандидатов, среди них потенциальный госсекретарь Рекс Тиллерсон, возможный генеральный прокурор Джефф Сэшнс и претендент на пост главы ЦРУ Майк Помпео. Кандидаты уже провели более 300 встреч с сенаторами, в том числе с большей частью демократов, а также более 70 часов оттачивали навыки ответов на каверзные вопросы в подготовительных сессиях. Инаугурация Трампа пройдет 20 января, однако министры могут быть утверждены и после нее.

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