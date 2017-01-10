Нового начальника полицейского следствия нашли среди старых заместителей

Это уже второй перевод Александра Романова из Петербурга в Москву

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил в понедельник Следственному департаменту МВД нового начальника в ранге замминистра – Александра Романова, до этого занимавшего должность начальника Главного следственного управления Главного управления (ГСУ ГУ) МВД по Петербургу. Он назначен указом президента 28 декабря 2016 г. взамен уволенного по требованию Владимира Путина Александра Савенкова, который вопреки указаниям президента был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН). В своем выступлении перед сотрудниками департамента министр подчеркнул, что Романов прошел все служебные ступеньки следственной работы и обладает необходимым опытом.