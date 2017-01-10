Новый директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев вступил в должность

Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил коллективу «Рособоронэкспорта» нового гендиректора компании – Александра Михеева, ранее возглавлявшего другую «дочку» «Ростеха» – холдинг «Вертолеты России», сообщил представитель «Рособоронэкспорта».

Прежний гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин ушел с этой должности в декабре по достижении 70-летнего возраста. До назначения в 2013 г. в «Вертолеты России» Михеев работал заместителем гендиректора «Рособоронэкспорта» и курировал экспорт авиационной техники. Его место в вертолетном холдинге занял заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский.

Это не единственная перестановка в менеджменте ключевых холдингов «Ростеха» на рубеже нового года. В конце декабря гендиректором холдинга «Технодинамика» (производит различное авиационное оборудование) назначен бывший заместитель гендиректора КРЭТ (еще один холдинг госкорпорации по производству различных радиоэлектронных систем) Игорь Насенков. Прежний руководитель «Технодинамики» Максим Кузюк стал управляющим директором «Ростеха».

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, Насенков проявил себя в КРЭТ как менеджер, добившийся повышения эффективности компании и успешной реализации ряда важных проектов в области создания систем радиоэлектронной борьбы. Его назначение в «Технодинамику», по словам Пухова, преследует цель повысить эффективность работы этого ключевого холдинга авиационного кластера «Ростеха» в условиях, когда от работы его предприятий зависит своевременное выполнение таких ключевых программ российской авиапромышленности, как создание нового пассажирского авиалайнера МС-21 и истребителя 5-го поколения Т-50.