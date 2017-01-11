Новая Госдума может аннулировать все старые законопроекты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета палаты во вторник снова поднял вопрос об избавлении от накопившегося с прошлых созывов балласта из более чем 2000 нерассмотренных законопроектов. В качестве примера того, как решают эту проблему в других странах, Володин упомянул об «обнулении портфеля законопроектов», не принятых депутатами предыдущего созыва, сообщил журналистам после заседания лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и подтвердил «Ведомостям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев. «Прозвучало дельное, на мой взгляд, предложение: может быть, поступить радикально», – сказал Миронов, добавив, что в «предложении Володина есть здравое зерно» и тему можно еще обсудить (цитата по «Интерфаксу»). Собеседник «Ведомостей» в аппарате Госдумы настаивает, что речь шла не о конкретном предложении, а лишь о примере, о котором можно подумать. На том же настаивает и Исаев: «Проблема накопившихся за прошлые созывы законопроектов обсуждалась на совете, Володин сказал, что есть разные примеры ее решения. Например, в некоторых странах после выборов происходит «обнуление». Но предложения последовать этому примеру не было». Прозвучало интересное предложение, которое заслуживает того, чтобы его обсудить, приводит слова первого зампреда Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова его пресс-секретарь Павел Щербаков. По его словам, «обсуждение во фракции еще впереди, но настрой, скорее, за, чем против».

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