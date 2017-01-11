Власть

Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты на 500 млн рублей

Бывший министр арест еще не обжаловал
Улюкаев еще не обжаловал арест денежных средств и монет на 500 млн рублей
Улюкаев еще не обжаловал арест денежных средств и монет на 500 млн рублей
С. Портер / Ведомости

Басманный суд 14 декабря арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева в общей сумме около 500 млн руб., сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, апелляционных жалоб на это постановление пока не поступало.

У Улюкаева также арестовано 15 объектов недвижимости, которые оцениваются как минимум в 564 млн руб., сообщил зампред СКР Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту». Он добавил, что следствие продолжает устанавливать имущество экс-чиновника для последующего ареста.

Рейтинг доходов правительства – 2015: Алексей Улюкаев вошел в Топ-10

Дело в отношении Улюкаева было возбуждено 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого чиновник был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».

Во вторник Басманный суд по ходатайству следствия продлил до 15 апреля домашний арест Улюкаеву, срок следствия продлен до 15 мая из-за большого объема работы. В решении судьи отмечается, что уголовное дело возбуждено обоснованно, а «совокупность представленных доказательств» достаточна «для обоснованных подозрений органов предварительного следствия и свидетельствует о причастности Улюкаева к преступлению».

Суд продлил домашний арест Улюкаеву до 15 апреля

Следователи объясняли, что опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых являются сотрудниками Минэкономразвития и Росимущества и были его непосредственными подчиненными. Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов.

По словам следователя, экс-министр не признал вину и отказался от дачи показаний.

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Басманный суд продлил до 15 апреля домашний арест экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как и просил представитель следствия. Судья Елена Ленская решила оставить в силе все ранее действовавшие ограничения в отношении Улюкаева. Посещать медучреждения ему не разрешили, няне его шестилетней дочери запретили бывать у них дома. Также сохраняется в силе запрет на допуск уборщицы в квартиру экс-министра.
Сергей Савостьянов/ТАСС
Басманный суд продлил до 15 апреля домашний арест экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, как и просил представитель следствия. Судья Елена Ленская решила оставить в силе все ранее действовавшие ограничения в отношении Улюкаева. Посещать медучреждения ему не разрешили, няне его шестилетней дочери запретили бывать у них дома. Также сохраняется в силе запрет на допуск уборщицы в квартиру экс-министра.
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Следователь Роман Нестеров сказал, что обвиняемый не признает вину и не дает показаний. Однако показания на него дали некоторые сотрудники Минэкономразвития и Росимущества, передает «РИА Новости». Следователи опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых были его непосредственными подчиненными
Sergei Karpukhin / Reuters
Следователь Роман Нестеров сказал, что обвиняемый не признает вину и не дает показаний. Однако показания на него дали некоторые сотрудники Минэкономразвития и Росимущества, передает «РИА Новости». Следователи опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых были его непосредственными подчиненными
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Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов, передает корреспондент «Ведомостей». Как сообщает «Интерфакс», следователь добавил, что следствию предстоит допросить еще свидетелей и получить результаты экспертизы
Сергей Савостьянов/ТАСС
Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов, передает корреспондент «Ведомостей». Как сообщает «Интерфакс», следователь добавил, что следствию предстоит допросить еще свидетелей и получить результаты экспертизы
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Следствие назначило по делу фонографическую экспертизу, сообщил также Нестеров. Какие материалы подлежат экспертизе, он не уточнил. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в это уголовное дело
Сергей Савостьянов/ТАСС
Следствие назначило по делу фонографическую экспертизу, сообщил также Нестеров. Какие материалы подлежат экспертизе, он не уточнил. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в это уголовное дело
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Улюкаев не согласен с ходатайством следствия и просил суд избрать более мягкую меру пресечения. «Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например подписку о невыезде», – сказал он
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Улюкаев не согласен с ходатайством следствия и просил суд избрать более мягкую меру пресечения. «Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например подписку о невыезде», – сказал он
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