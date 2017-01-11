Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты на 500 млн рублей

Улюкаев еще не обжаловал арест денежных средств и монет на 500 млн рублей

Басманный суд 14 декабря арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева в общей сумме около 500 млн руб., сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, апелляционных жалоб на это постановление пока не поступало.

У Улюкаева также арестовано 15 объектов недвижимости, которые оцениваются как минимум в 564 млн руб., сообщил зампред СКР Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту». Он добавил, что следствие продолжает устанавливать имущество экс-чиновника для последующего ареста.

Дело в отношении Улюкаева было возбуждено 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого чиновник был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».

Во вторник Басманный суд по ходатайству следствия продлил до 15 апреля домашний арест Улюкаеву, срок следствия продлен до 15 мая из-за большого объема работы. В решении судьи отмечается, что уголовное дело возбуждено обоснованно, а «совокупность представленных доказательств» достаточна «для обоснованных подозрений органов предварительного следствия и свидетельствует о причастности Улюкаева к преступлению».

Следователи объясняли, что опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых являются сотрудниками Минэкономразвития и Росимущества и были его непосредственными подчиненными. Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов.

По словам следователя, экс-министр не признал вину и отказался от дачи показаний.