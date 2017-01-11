Что можно узнать из декларации Рекса Тиллерсона

В портфеле кандидата в госсекретари США акции множества компаний и паевых фондов, но все это придется продать

Претендент на должность госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон опубликовал декларацию о принадлежащих ему активах. Бывший руководитель крупнейшей по капитализации нефтегазовой компании мира ExxonMobil оказался активным инвестором. Как следует из декларации, он владеет акциями примерно полутора сотен компаний по всему миру. Доминируют американские, например American Express, Apple, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, Fedex, Ford, General Electric Paypal и проч. Но есть акции BHP Billiton, EdF, LVMH, Renault, Shell, Total, Baidu и Alibaba.

Долгов у Тиллерсона нет, говорится в декларации.

Тиллерсону и его супруге Ренде принадлежит ранчо в Техасе Bar RR Ranches, специализирующееся на содержании и разведении лошадей. Стоимость комплекса - $5 млн, говорится в судебных документах, датированных 2013 г.

Имеется и российский актив – доля в нидерландской Yandex (материнская компания «Яндекса»). Правда, эта инвестиции микроскопическая – менее $15 000.