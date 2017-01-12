По мнению президента, правозащита – главная задача прокурора

Владимир Путин считает важным, что в последнее время прокуратура делает акцент на надзоре за соблюдением трудового и социального законодательства. Об этом он заявил на торжественном заседании, посвященном 295-летию надзорного ведомства. «Я вас прошу и впредь держать эти вопросы под особым контролем», – обратился он к прокурорам. Помимо помощи в вопросах оплаты труда, начисления пенсий и пособий надзорное ведомство должно оказывать помощь социально уязвимым категориям граждан, объяснил президент, – к примеру, в области долевого строительства, защиты жилищных прав в целом.

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