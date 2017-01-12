Международная жизнь
Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Республиканцы против Трампа

Публикация компромата на Трампа выгодна его коллегам-республиканцам

Они хотят уменьшить его самостоятельность как президента, считают эксперты
Публикация компромата на Дональда Трампа выгодна не только демократам, но и республиканцам, считают эксперты
Публикация компромата на Дональда Трампа выгодна не только демократам, но и республиканцам, считают эксперты
Seth Wenig / AP

В среду прошла первая после выборов пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа. Он не исключил возможность причастности разведслужб к возможному опубликованию якобы изложения засекреченной версии доклада о влиянии России на результат выборов. Но Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние и он никак с ней не связан, заявил Трамп. В это же время проходили слушания одного из самых спорных кандидатов в новую администрацию – бывшего главы ExxonМobil Рекса Тиллерсона, который претендует на пост госсекретаря и много вопросов к которому были посвящены его связям с Россией. Ранее в пятницу была опубликована несекретная часть совместного доклада ЦРУ, АНБ и ФБР, авторы которого выразили уверенность, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон выиграть выборы, а Путин лично дал команду организовать кампанию по поддержке Трампа. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

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