Российский авианосец навестил ливийского союзника

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Белкасим Хафтар посетил в среду российский авианосец «Адмирал Кузнецов», подошедший к столице его формирований – Тобруку (Восточная Ливия), сообщил департамент информации Минобороны России. Как говорится в пресс-релизе, Хафтара приветствовали старший в походе вице-адмирал Виктор Соколов, командование и экипаж корабля, а затем состоялась видеоконференция Хафтара с министром обороны Сергеем Шойгу, «в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке». В завершение Хафтару была передана «партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военнослужащих и мирного населения».

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