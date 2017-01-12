Госдума декриминализировала семейные побои в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, переводящий побои близких родственников из уголовных преступлений в административные правонарушения. Изначально этот законопроект внесла сенатор Елена Мизулина, но в ноябре он был перевнесен депутатами-единороссами. По словам Мизулиной, опасность этой статьи УК в том, что уголовное дело можно возбуждать без экспертиз и справок и ставить вопрос о лишении родительских прав. Второй вариант проекта отличается лишь тем, что он более юридически проработан, пояснила «Ведомостям» его соавтор Ольга Баталина. По ее словам, законопроект планируется принять в сжатые сроки. В июне 2016 г. была декриминализирована ч. 1 ст. 116 УК (побои), а в ст. 116 УК введена ответственность за побои в отношении близких лиц.

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