Социальная политика
Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Побои одобрены в первом чтении

Госдума декриминализировала семейные побои в первом чтении

У инициативы сенатора Мизулиной был мощный лоббист, считает эксперт
  • Елена Мухаметшина,
  • Анастасия Корня,
  • Петр Козлов
  • / Ведомости
Госдума декриминализировала семейные побои в первом чтении, поддержав инициативу сенатора Елены Мизулиной
Госдума декриминализировала семейные побои в первом чтении, поддержав инициативу сенатора Елены Мизулиной
А. Гордеев / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, переводящий побои близких родственников из уголовных преступлений в административные правонарушения. Изначально этот законопроект внесла сенатор Елена Мизулина, но в ноябре он был перевнесен депутатами-единороссами. По словам Мизулиной, опасность этой статьи УК в том, что уголовное дело можно возбуждать без экспертиз и справок и ставить вопрос о лишении родительских прав. Второй вариант проекта отличается лишь тем, что он более юридически проработан, пояснила «Ведомостям» его соавтор Ольга Баталина. По ее словам, законопроект планируется принять в сжатые сроки. В июне 2016 г. была декриминализирована ч. 1 ст. 116 УК (побои), а в ст. 116 УК введена ответственность за побои в отношении близких лиц.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике