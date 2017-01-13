Сенат США требует от кандидатов в министры твердой антироссийской позиции

Тема России стала центральной на девятичасовых слушаниях в комитете сената по иностранным делам в среду, которые проходил кандидат в госсекретари США, бывший гендиректор ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Он доверяет выводам американских спецслужб о кибератаках России, не поддерживает присоединение Крыма, минские соглашения по Украине все еще не выполнены, а санкции представляют собой важный инструмент международной политики. Тиллерсон занял жесткую позицию по отношению к Китаю, а также поставил под вопрос и два главных достижения Барака Обамы: нормализацию отношений с Кубой и соглашение с Ираном. Глава профильного комитета республиканец Марко Рубио тем не менее назвал ответы Тиллерсона «обескураживающими» и «затруднительными», не исключив даже возможности заблокировать кандидата. Помимо Рубио ранее обеспокоенность из-за связей Тиллерсона с Россией уже выразили сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Более положительную реакцию у председателя комитета по вооруженным силам Маккейна вызвала кандидатура на пост министра обороны отставного генерала Джеймса Мэттиса, его слушания начались в четверг, и он считается сторонником более жесткой линии по отношению к России.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров