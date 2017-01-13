Международная жизнь
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Система сдержек и противоречий

Сенат США требует от кандидатов в министры твердой антироссийской позиции

России и США важно найти общие интересы
Россия становится центральной темой на слушаниях в сенате США при утверждении госсекретаря и министра обороны
Россия становится центральной темой на слушаниях в сенате США при утверждении госсекретаря и министра обороны
Jonathan Ernst / Reuters

Тема России стала центральной на девятичасовых слушаниях в комитете сената по иностранным делам в среду, которые проходил кандидат в госсекретари США, бывший гендиректор ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Он доверяет выводам американских спецслужб о кибератаках России, не поддерживает присоединение Крыма, минские соглашения по Украине все еще не выполнены, а санкции представляют собой важный инструмент международной политики. Тиллерсон занял жесткую позицию по отношению к Китаю, а также поставил под вопрос и два главных достижения Барака Обамы: нормализацию отношений с Кубой и соглашение с Ираном. Глава профильного комитета республиканец Марко Рубио тем не менее назвал ответы Тиллерсона «обескураживающими» и «затруднительными», не исключив даже возможности заблокировать кандидата. Помимо Рубио ранее обеспокоенность из-за связей Тиллерсона с Россией уже выразили сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Более положительную реакцию у председателя комитета по вооруженным силам Маккейна вызвала кандидатура на пост министра обороны отставного генерала Джеймса Мэттиса, его слушания начались в четверг, и он считается сторонником более жесткой линии по отношению к России.

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