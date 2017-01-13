Минобороны России предлагает Пентагону новый паритет

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил в четверг с установочной лекцией перед руководящим составом министерства в рамках объявленного военным ведомством курса «Армия и общество», предназначенного, как пояснил Шойгу, для офицеров, чиновников и представителей общественности. «Задача данного проекта – анализ современных технологий взаимодействия с обществом, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта <...> противодействия методам цветных революций», – сообщил министр. Впрочем, в распространенных департаментом информации Минобороны основных тезисах лекции ни о цветных революциях, ни об их инициаторах нет ни слова, зато сразу акцентирована мысль о том, что Россия «не намерена втягиваться в новую гонку вооружений». При этом угрозы в мире нарастают, считает Шойгу: «Ситуация в мире становится все более запутанной. Обостряется конкуренция за мировое лидерство и обладание ресурсами. Среди ведущих стран отсутствует единое видение мироустройства». В то же время международные организации работают неустойчиво, серьезным фактором угрозы остается терроризм, а Запад по-прежнему не желает учитывать жизненно важные интересы России на постсоветском пространстве и видит в усилении ее влияния в этом регионе угрозу для своей национальной и коалиционной безопасности, констатировал министр.

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