«Левада-центр» пожаловался в ЕСПЧ на закон об иностранных агентах

В ЕСПЧ сейчас находятся жалобы примерно 50 НКО – «иностранных агентов»
Michael Dalder / Reuters
Аналитический центр Юрия Левады («Левада-центр»), в сентябре 2016 г. принудительно включенный Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов, пожаловался в ЕСПЧ на нарушение права на свободу собраний (ст. 11 Европейской конвенции о правах человека) и дискриминацию по принципу сферы деятельности (ст. 14 конвенции). Об этом сообщил адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы заявителя в ЕСПЧ. Заявитель утверждает, что стал жертвой закона «об иноагентах»: его оштрафовали за отказ добровольно вступить в реестр, обязали называть себя «иностранным агентом» и подвергли необоснованно повышенному контролю со стороны властей. Этот закон не является необходимым в демократическом обществе, говорится в жалобе. Кроме того, он сформулирован так нечетко – в деле заявителя политической деятельностью признали высказывания сотрудников организации, которые говорили о результатах своих исследований.