Платить за реставрацию Исаакиевского собора будет Петербург

Власти Петербурга готовы взять на себя обязательства по финансированию Исаакиевского собора после передачи его церкви в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщил вчера на пресс-конференции вице-губернатор Михаил Мокрецов. По его словам, объект остается в собственности города, поэтому администрация обязана нести расходы на сложные реставрационные работы. Этих расчетов, по его словам, пока нет. Расходы на текущее содержание возьмет на себя церковь, плата за вход будет отменена, добавил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров