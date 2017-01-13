Власть
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Бюджет на собор

Платить за реставрацию Исаакиевского собора будет Петербург

Передача здания в безвозмездное пользование церкви займет два года
Чиновники решили судьбу памятника
Чиновники решили судьбу памятника
Максим Стулов / Ведомости

Власти Петербурга готовы взять на себя обязательства по финансированию Исаакиевского собора после передачи его церкви в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщил вчера на пресс-конференции вице-губернатор Михаил Мокрецов. По его словам, объект остается в собственности города, поэтому администрация обязана нести расходы на сложные реставрационные работы. Этих расчетов, по его словам, пока нет. Расходы на текущее содержание возьмет на себя церковь, плата за вход будет отменена, добавил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

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