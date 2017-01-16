Социальная политика
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Выйти из окружения

Число граждан, считающих, что у России есть враги, заметно снизилось

А 29% полагают, что власть специально запугивает народ, выяснил «Левада-центр»
Число россиян, которые считают, что у нашей страны есть враги, заметно снизилось, выяснили социологи
Число россиян, которые считают, что у нашей страны есть враги, заметно снизилось, выяснили социологи
Е. Разумный / Ведомости

Количество россиян, считающих, что у нашей страны есть враги, заметно снизилось, следует из опроса «Левада-центра». Если в сентябре 2015 г. с таким мнением соглашались 80% респондентов (исторический максимум в 84% был зафиксирован сентябре 2014 г.), то в ноябре 2016 г. – лишь 68%. Соответственно, выросло число тех, кто считает, что у России нет врагов: с 10% в сентябре 2015 г. до 18% в декабре 2016 г. (см. график). При этом 52% опрошенных полагают, что России «действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние враги» (в марте 2015 г. таких было 63%), а 29% думают, что разговоры о врагах ведутся властью для запугивания населения.

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