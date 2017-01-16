Кремль намерен изменить принципы работы с кадровым резервом

Существующий в России кадровый резерв всех уровней власти низко востребован, несмотря на свою разветвленность, представительность и разнообразие, рассказал на панельной сессии Гайдаровского форума, посвященной управленческим кадрам в сфере госуправления и госслужбы, начальник управления президента по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров. По его словам, максимальный показатель востребованности демонстрирует президентский резерв, но и он невысок – лишь 18,6% (по результатам 2016 г.). Ситуацию должна изменить новая концепция формирования и использования кадрового резерва, работа над подготовкой которой идет с начала 2016 г. с участием экспертов РАНХиГС; обсуждался этот вопрос и на президентской комиссии по вопросам госслужбы и кадров под председательством руководителя кремлевской администрации Антона Вайно, сообщил Федоров. По его словам, базовые подходы к кадровой реформе таковы: «Формировать резерв необходимо так, чтоб он представлял интерес для работодателей и был востребован. Критерии отбора должны приводить к нам лучших представителей не только государственного, но и негосударственного сектора. В работе с резервом должна учитываться возможность многоступенчатого и разнонаправленного карьерного роста тех, кто входит в резерв. А оценка кандидатов прежде всего должна производиться по результатам текущей деятельности по основному месту работы, не исключая при этом всех прочих систем, которые применяются сегодня, в частности личностно-профессиональной диагностики того, каких успехов достиг кандидат за последний год».

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