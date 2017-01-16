Россия сокращает сирийскую группировку, но укрепляет места ее дислокации

Штурмовики Су-25 дешевле в эксплуатации, чем бомбардировщики Су-24
Минобороны России
После объявленного 30 декабря сокращения российской группировки в Сирии от ее берегов отведена корабельная авианосная группировка, а авиабазу Хмеймим покидает эскадрилья бомбардировщиков Су-24 вместе с обслуживающим персоналом (ее заменяет эскадрилья более дешевых в эксплуатации штурмовиков Су-25). Однако, как сообщил в воскресенье «Интерфакс», в Сирии остаются и средства, обеспечивающие оборону авиабазы и базы флота в Тартусе (соглашение о ее создании еще не ратифицировано). Речь идет о зенитно-ракетной системе С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь» в Хмеймиме, а также о зенитно-ракетной системе С-300В4 и противокорабельном ракетном комплексе берегового базирования «Бастион», прикрывающих Тартус.