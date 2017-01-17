Судья была слишком благожелательна к налогоплательщикам

Верховный суд в исключительных случаях пересматривает дела, направленные на новое рассмотрение
А. Гордеев / Ведомости
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на следующей неделе рассмотрит представление председателя Арбитражного суда Московского округа Натальи Шуршаловой о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Веры Черпухиной, сообщает сайт ВККС. Пресс-служба суда представление не комментирует. По словам источника в судейском сообществе, претензии к Черпухиной связаны с серией решений, принятых в пользу налогоплательщиков вместе с судьей Андреем Жуковым (его отставку ВККС приняла в ноябре прошлого года, вынеся предупреждение). Черпухиной, как и Жукову, инкриминируют «систематические нарушения норм процессуального права при рассмотрении дел» – речь идет об отмене ими актов нижестоящей инстанции по спорам с ФНС. В свою очередь, эти решения впоследствии были отменены коллегией по экономическим спорам Верховного суда. По одному из них, иску налоговой службы к ООО «Интеррос», Верховным судом было вынесено прецедентное определение – он разрешил взыскивать налоговую недоимку не с должника, а с неформально связанной с ним компании. В представлении также упоминаются решения в пользу ООО «Энергокомплект», спорившего с ФНС об объеме предъявленного к возмещению НДС, и в пользу ООО «Деловой центр Минаевский», которому налоговики доначислили 284 млн руб. недоимки по налогу на прибыль.