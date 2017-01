Дональд Трамп надеется на ядерную сделку с Россией в обмен на отмену санкций

В интервью британской газете The Times и германской Bild избранный президент США Дональд Трамп, говоря об отношениях с Россией, заявил: «Введены санкции против России – но давайте посмотрим, может, мы сможем заключить с ней хорошие сделки. Так, я думаю, ядерные вооружения могут быть очень существенно сокращены – и это может быть частью [сделки]. Но Россия сейчас очень сильно страдает от санкций, и, я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие люди смогли получить выгоду» (цитата по The Times). Как поясняет корреспондент The Times, эти слова Трампа иллюстрируют его подход к ведению дел как бизнесмена. При этом избранный президент осудил своего предшественника Барака Обаму за то, что он хоть и прочертил в Сирии «красные линии», но не смог сдержать действия президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, и назвал историю с осадой и взятием Алеппо «отвратительной».

