Международные отношения
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Боеголовки в обмен на санкции

Дональд Трамп надеется на ядерную сделку с Россией в обмен на отмену санкций

Но с таким подходом вряд ли согласятся в Москве, считает эксперт
Сокращение ядерных ­вооружений может стать частью сделки с Россией, считает Дональд Трамп
Сокращение ядерных ­вооружений может стать частью сделки с Россией, считает Дональд Трамп
Evan Vucci / AP

В интервью британской газете The Times и германской Bild избранный президент США Дональд Трамп, говоря об отношениях с Россией, заявил: «Введены санкции против России – но давайте посмотрим, может, мы сможем заключить с ней хорошие сделки. Так, я думаю, ядерные вооружения могут быть очень существенно сокращены – и это может быть частью [сделки]. Но Россия сейчас очень сильно страдает от санкций, и, я думаю, можно что-то сделать, чтобы многие люди смогли получить выгоду» (цитата по The Times). Как поясняет корреспондент The Times, эти слова Трампа иллюстрируют его подход к ведению дел как бизнесмена. При этом избранный президент осудил своего предшественника Барака Обаму за то, что он хоть и прочертил в Сирии «красные линии», но не смог сдержать действия президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, и назвал историю с осадой и взятием Алеппо «отвратительной».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике