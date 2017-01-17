Минобрнауки усложняет жизнь недобросовестным научным журналам

Минобрнауки усложняет процедуру формирования перечня научных журналов, учитываемых при защите диссертаций
Е. Разумный / Ведомости
Минобрнауки опубликовало на портале раскрытия информации новые правила формирования перечня рецензируемых научных журналов, публикации в которых засчитываются при защите диссертаций. Он будет формироваться министерством на основе рекомендаций Высшей аттестационной комиссии (ВАК), издание может входить в перечень не более чем по трем отраслям науки, а в совокупности – не более чем по пяти группам научных специальностей. ВАК может рекомендовать Минобрнауки исключить издание из перечня, вернуться туда оно может не ранее чем через три года.