Социальная политика
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Журнальная ревизия

Минобрнауки усложняет жизнь недобросовестным научным журналам

Попасть в перечень изданий, учитываемых при защите диссертаций, будет труднее
Минобрнауки усложняет процедуру формирования перечня научных журналов, учитываемых при защите диссертаций
Минобрнауки усложняет процедуру формирования перечня научных журналов, учитываемых при защите диссертаций
Е. Разумный / Ведомости

Минобрнауки опубликовало на портале раскрытия информации новые правила формирования перечня рецензируемых научных журналов, публикации в которых засчитываются при защите диссертаций. Он будет формироваться министерством на основе рекомендаций Высшей аттестационной комиссии (ВАК), издание может входить в перечень не более чем по трем отраслям науки, а в совокупности – не более чем по пяти группам научных специальностей. ВАК может рекомендовать Минобрнауки исключить издание из перечня, вернуться туда оно может не ранее чем через три года.

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