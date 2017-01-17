Россиян ограничат в правах ради футбола

На портале раскрытия информации в понедельник опубликован проект указа президента об усиленных мерах безопасности в период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу
М. Стулов / Ведомости
На портале раскрытия информации в понедельник опубликован проект указа президента об усиленных мерах безопасности в период проведения Кубка конфедераций (1 июня – 12 июля 2017 г.) и чемпионата мира по футболу (25 мая – 25 июля 2018 г.). Помимо создания в 11 принимающих городах (включая Москву и Петербург) запретных зон для людей и всех видов транспорта документ предусматривает ужесточение там порядка регистрации по месту жительства или временного пребывания: россияне должны будут встать на учет в течение трех суток, а иностранцы – в течение суток с момента прибытия. Кроме того, в эти города будет приостановлена перевозка россиян и иностранцев «по туристским и экскурсионно-прогулочным маршрутам на всех видах транспорта», массовые акции должны будут согласовываться не только с муниципальными властями, но и с ФСБ и МВД, а накануне и в день матчей будет запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре.