Безопасность и право
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: Игра требует жертв

Россиян ограничат в правах ради футбола

Опубликован проект указа президента об усиленных мерах безопасности во время чемпионата мира
  • Петр Козлов,
  • Елена Мухаметшина,
  • Анастасия Иванова
  • / Ведомости
На портале раскрытия информации в понедельник опубликован проект указа президента об усиленных мерах безопасности в период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу
На портале раскрытия информации в понедельник опубликован проект указа президента об усиленных мерах безопасности в период проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу
М. Стулов / Ведомости

На портале раскрытия информации в понедельник опубликован проект указа президента об усиленных мерах безопасности в период проведения Кубка конфедераций (1 июня – 12 июля 2017 г.) и чемпионата мира по футболу (25 мая – 25 июля 2018 г.). Помимо создания в 11 принимающих городах (включая Москву и Петербург) запретных зон для людей и всех видов транспорта документ предусматривает ужесточение там порядка регистрации по месту жительства или временного пребывания: россияне должны будут встать на учет в течение трех суток, а иностранцы – в течение суток с момента прибытия. Кроме того, в эти города будет приостановлена перевозка россиян и иностранцев «по туристским и экскурсионно-прогулочным маршрутам на всех видах транспорта», массовые акции должны будут согласовываться не только с муниципальными властями, но и с ФСБ и МВД, а накануне и в день матчей будет запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре.

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