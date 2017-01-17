Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская покидает Смольный

Ольга Казанская занимала пост вице-губернатора по социальным вопросам с 2011 года, на этой должности она сменила Людмилу Косткину

Вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам Ольга Казанская покинет свой пост, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Ольга Казанская написала заявление об увольнении по собственному желанию и уйдет с должности после отпуска, который заканчивается 22 января. На прошлой неделе Казанская сообщила о своем уходе узкому кругу сотрудников, рассказал «Ведомостям» чиновник Смольного. Предстоящую отставку Казанской подтверждают двое ее знакомых. «Это ее личное решение», - уточнил один из них.

В приемной вице-губернатора заявили, что официально Ольга Казанская находится в отпуске до 22 января и выйдет на работу на следующей неделе, другой официальной информацией в приемной не располагают. По словам пресс-секретаря губернатора Петербурга Андрея Кибитова, кроме заявления об отпуске других документов относительно Ольги Казанской в данный момент нет.

Ольга Казанская занимала пост вице-губернатора по социальным вопросам с 2011 г., на этой должности она сменила Людмилу Косткину. В Смольном Ольга Казанская отвечает за решение вопросов социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ей подконтрольны комитеты по здравоохранению, по социальной политике, по труду и занятости населения, управления ветеринарии, по развитию садоводства и огородничества, социального питания.

До перехода в Смольный Ольга Казанская более 20 лет работала в банковской сфере: с 1992 по 1999 г. работала в Балтийском банке, пройдя путь с должности начальника валютного управления до председателя правления банка, в 1999 г. возглавляла Промышленно-строительный банк, с 2001 г. – Петровский народный банк (с 2003 г. – «МДМ-банк Санкт-Петербург»), а с 2007 г. стала первым вице-президентом Газпромбанка.