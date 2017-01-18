Муниципальные выборы в Москве пройдут при низкой явке

Муниципальные выборы 2017 г. в Москве пройдут при низкой явке, а оппозиции будет сложно мобилизовать своего избирателя, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций. Выборы 2012 г. были совмещены с федеральными, что подразумевало более высокую явку. Среди протестных тем, которые может использовать оппозиция, эксперты, в частности, называют расширение зоны платной парковки и застройку парков. Но сможет ли оппозиция «раскачать протестную повестку» – будет зависеть от общей повестки дня и контактов с проблемными группами москвичей, поскольку мэрия тоже может учесть их позицию, скорректировав свою политику, считает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

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