Демократия
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Местный интерес

Муниципальные выборы в Москве пройдут при низкой явке

Их исход будет зависеть от того, сможет ли оппозиция «раскачать протестную повестку»
Муниципальные выборы 2017 г. в Москве пройдут при низкой явке, а оппозиции будет сложно мобилизовать своего избирателя, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций
Муниципальные выборы 2017 г. в Москве пройдут при низкой явке, а оппозиции будет сложно мобилизовать своего избирателя, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций
Е. Разумный / Ведомости

Муниципальные выборы 2017 г. в Москве пройдут при низкой явке, а оппозиции будет сложно мобилизовать своего избирателя, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций. Выборы 2012 г. были совмещены с федеральными, что подразумевало более высокую явку. Среди протестных тем, которые может использовать оппозиция, эксперты, в частности, называют расширение зоны платной парковки и застройку парков. Но сможет ли оппозиция «раскачать протестную повестку» – будет зависеть от общей повестки дня и контактов с проблемными группами москвичей, поскольку мэрия тоже может учесть их позицию, скорректировав свою политику, считает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

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