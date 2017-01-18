Международные отношения
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Молдавия разворачивается

Президент Молдавии обещает в Кремле дружить с Россией

Но соглашение об ассоциации с ЕС он не порвет
Молдавия намерена вернуться к стратегическому партнерству с Россией, восстановить двусторонний товарооборот, заявил после переговоров Додон
Молдавия намерена вернуться к стратегическому партнерству с Россией, восстановить двусторонний товарооборот, заявил после переговоров Додон
Пресс-служба президента России

Во вторник в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и недавно избранного президентом Молдавии экс-лидера партии социалистов Игоря Додона, прибывшего в Москву с официальным визитом. Молдавия намерена вернуться к стратегическому партнерству с Россией, восстановить двусторонний товарооборот, заявил после переговоров Додон, назвав свой визит «историческим» и добавив, что соглашение о свободной торговле с ЕС не принесло Кишиневу пользы и разрушило связи с Россией. Додон назвал три основных направления своей политики: сохранение государственности и нейтралитета Молдавии, реинтеграция Приднестровья и сохранение православных ценностей. Обсуждался, по его словам, и вопрос с трудовыми мигрантами, которых в России только официально проживает порядка 500 000 человек.

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