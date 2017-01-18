Киев передал в международный арбитраж материалы по «крымским искам» бизнесменов

Арбитражный суд в Гааге разрешил Украине в качестве не участвующей в споре стороны российско-украинского двустороннего договора о защите инвестиций представить материалы к слушаниям о юрисдикции иска киевского ООО «Эверест истейт», главы правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний к Российской Федерации, которые прошли 15 декабря в Нью-Йорке. При этом в просьбе Украины о возможности присутствовать и устно выступать на слушании было отказано, об этом сообщается в пресс-релизе суда. Представители Российской Федерации, уточняют там, не присутствовали на слушании и не участвовали в процессе каким-либо иным образом.

Иск «Эверест истейт» к России в защиту собственности в Крыму был подан летом 2015 г., заявители апеллируют к соглашению между правительствами России и Украины о защите инвестиций от 27 ноября 1998 г., следует из материалов, опубликованных на сайте суда. Всего к России подано шесть исков от украинских кампаний. Истцы утверждают, что Россия нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 г. мер, которые лишили их прав собственности на находящиеся в Крыму объекты недвижимости. Состав арбитража был утвержден в октябре 2015 г., в него вошли доктор права Андрес Риго Суреда (председатель), профессор В. Майкл Ризман (назначен истцами), Россия своего представителя выдвинуть отказалась и доктор права Рольф Книпер был назначен судом.

Минюст ранее пояснил, что Россия не признает юрисдикцию международного арбитража по «крымским искам» против России. Иски украинских компаний и граждан поданы в международный арбитраж со ссылкой на нарушение Россией ст. 9 межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому термин «инвестиции» означает все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются инвестором одной договаривающейся стороны на территории другой стороны в соответствии с ее законодательством. Имущество, являющееся предметом спора, находится на территории Республики Крым и Севастополя, которые ранее входили в состав Украины, – следовательно, соответствующие отношения не могут регулироваться соглашением, считает Россия.

Украинский МИД не ответил на запрос «Ведомостей». Во вторник президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем поручении министерству иностранных дел и министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских предприятий.