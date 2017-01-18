Безопасность и право

Киев передал в международный арбитраж материалы по «крымским искам» бизнесменов

Их содержание не разглашается
Минюст ранее пояснил, что Россия не признает юрисдикцию международного арбитража по «крымским искам» против России
Минюст ранее пояснил, что Россия не признает юрисдикцию международного арбитража по «крымским искам» против России
Е. Разумный / Ведомости

Арбитражный суд в Гааге разрешил Украине в качестве не участвующей в споре стороны российско-украинского двустороннего договора о защите инвестиций представить материалы к слушаниям о юрисдикции иска киевского ООО «Эверест истейт», главы правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний к Российской Федерации, которые прошли 15 декабря в Нью-Йорке. При этом в просьбе Украины о возможности присутствовать и устно выступать на слушании было отказано, об этом сообщается в пресс-релизе суда. Представители Российской Федерации, уточняют там, не присутствовали на слушании и не участвовали в процессе каким-либо иным образом.

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Иск «Эверест истейт» к России в защиту собственности в Крыму был подан летом 2015 г., заявители апеллируют к соглашению между правительствами России и Украины о защите инвестиций от 27 ноября 1998 г., следует из материалов, опубликованных на сайте суда. Всего к России подано шесть исков от украинских кампаний. Истцы утверждают, что Россия нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 г. мер, которые лишили их прав собственности на находящиеся в Крыму объекты недвижимости. Состав арбитража был утвержден в октябре 2015 г., в него вошли доктор права Андрес Риго Суреда (председатель), профессор В. Майкл Ризман (назначен истцами), Россия своего представителя выдвинуть отказалась и доктор права Рольф Книпер был назначен судом.

Минюст ранее пояснил, что Россия не признает юрисдикцию международного арбитража по «крымским искам» против России. Иски украинских компаний и граждан поданы в международный арбитраж со ссылкой на нарушение Россией ст. 9 межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, согласно которому термин «инвестиции» означает все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются инвестором одной договаривающейся стороны на территории другой стороны в соответствии с ее законодательством. Имущество, являющееся предметом спора, находится на территории Республики Крым и Севастополя, которые ранее входили в состав Украины, – следовательно, соответствующие отношения не могут регулироваться соглашением, считает Россия.

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Украинский МИД не ответил на запрос «Ведомостей». Во вторник президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем поручении министерству иностранных дел и министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских предприятий.

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