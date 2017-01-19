Российские и турецкие летчики снова вступили в бой

К операции были привлечены девять самолетов ВКС России, в том числе четыре бомбардировщика Су-24М, четыре штурмовика Су-25 (архивное фото) и бомбардировщик Су-34
Е. Стецко / Ведомости
Боевые самолеты России и Турции начали в среду первую совместную воздушную операцию против боевиков группировки ИГ (запрещена в России) под сирийским городом Эль-Баб, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал Сергей Рудской. К операции, согласованной с правительством Сирии, были привлечены девять самолетов ВКС России, в том числе четыре бомбардировщика Су-24М, четыре штурмовика Су-25 и бомбардировщик Су-34, и восемь самолетов ВВС Турции – четыре истребителя F-16 и четыре F-4. По словам Рудского, всего удары наносятся по 36 объектам. Ранее в начале января ВКС России уже наносили удары в районе Эль-Баба по целеуказаниям турецких военных. Поддерживаемые Турцией отряды Сирийской свободной армии при участии турецких войск ведут упорные бои за этот город с декабря, причем турецкие войска понесли серьезный урон, потеряв в том числе 10 танков. По словам полковника запаса Виктора Мураховского, фактически это первые в истории совместные боевые действия тактического уровня российской армии и армии страны – члена НАТО.