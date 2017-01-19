Председатель избиркома Мытищ ушел в отставку

В Мытищах данные протоколов подсчета голосов на 68 избирательных участках по партийным выборам в Госдуму и Мособлдуму не совпали с данными в системе ГАС «Выборы»

Московский областной избирком поддержал решение председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Мытищ Валерия Конягина, который заявил о сложении полномочий. Он принял это решение, не дожидаясь окончания проверки Мособлизбиркома. Проверку инициировала председатель Центризбиркома Элла Памфилова после того, как в начале декабря «Новая газета» сообщила о массовых фальсификациях в протоколах подсчета голосов в Мытищах.

«Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы незамедлительно начать проверку по этому факту. На сегодняшний день проверка не завершена, <...> Центральной избирательной комиссией точка не поставлена в данном вопросе, однако ситуация, которая сложилась в целом, <...> привела к тому, что мы поддержали решение <...> Валерия Александровича Конягина о том, чтобы сложить его полномочия как председателя территориальной избирательной комиссии и как члена этой комиссии», - заявила председатель областного избиркома Ирина Коновалова. Ее цитирует «Интерфакс». По ее словам, в облизбиркоме считают верным решение Конягина и он с 19 января больше не является членом и председателем ТИКа.

«Мы не подтверждаем законность или незаконность действий ни тех, ни других участников избирательного процесса, поскольку непосредственно компетенции по проверке фактов у нас нет. Мы ждем решения правоохранительных органов», - подчеркнула Коновалова.

В Мытищах данные протоколов подсчета голосов на 68 избирательных участках по партийным выборам в Госдуму и Мособлдуму не совпали с данными в системе ГАС «Выборы», писала «Новая газета». Издание изучило копии протоколов 84 участковых избирательных комиссий из 96. По оценке издания, искажения оказались в основном в пользу «Единой России», которая только на думских выборах получила за этот счет дополнительно 1969 голосов (3,5%). «Российская партия пенсионеров за справедливость» лишилась 450 голосов, «Яблоко» – 580 голосов, утверждает газета. На выборах в Мособлдуму единороссам, по ее выражению, «накинули» 688 голосов, «Яблоко» лишилось 255 голосов, Партия пенсионеров – 216.

Председатель УИК № 1665 Сергей Кураев, к примеру, посоветовал журналистам «Новой» выяснить в ГАС «Выборы», откуда у них появились искаженные результаты, при вводе данных в систему он не присутствовал и протокол о вводе не получил. Сам Конягин тогда ответил на запрос «Новой газеты», что сотрудники этого издания не были аккредитованы на избирательных участках, а значит, не имели права получить заверенные надлежащим образом копии протоколов, так что имеющиеся в распоряжении редакции копии, по его словам, не имеют юридической силы.

Председатель ЦИК поблагодарила журналистов за публикацию и позвала поучаствовать в рабочей группе, которую пообещала создать специально для проверки этой информации. Если сведения о нарушениях подтвердятся, то ЦИК сделает все возможное для наказания виновных, для доведения дел до судов «и вплоть до отмены выборов в городе Мытищи», пообещала Памфилова. Она говорила, что задействует в первичной проверке «представителей правоохранительных органов, Генпрокуратуры, если понадобится, Следственного комитета и МВД».

До того, комментируя прошедшие в сентябре выборы, Памфилова говорила, что «по всем данным, по всем фактам, которые собираются, уже началась масштабная информационная война, направленная на то, чтобы дискредитировать прошедшие выборы» (цитата ТАСС). Это заявление она сделала после того, как в ЦИК показали распространяемый в интернете видеоролик о якобы происходивших в Подмосковье фальсификациях.