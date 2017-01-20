Госдума пошла против правительства в вопросе о правах адвокатов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал законопроект по допуску адвокатов в сизо, несмотря на отрицательный отзыв правительства
А. Астахова / Ведомости
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал законопроект по допуску адвокатов в сизо, несмотря на отрицательный отзыв правительства. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс позволяют адвокатам встречаться с задержанными и подозреваемыми по предъявлении удостоверения адвоката и ордера до момента допуска к участию в уголовном деле. Защитникам повсеместно отказывают в допуске к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся под стражей и задержанным без разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, – поправки, по мнению авторов, решают эту проблему.