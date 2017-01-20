Демократия
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: «Кировлес» ускоряется

Новый приговор Навальному за «Кировлес» может быть вынесен уже в начале февраля

Но оппозиционер готов вести президентскую кампанию и после этого
Новый приговор по делу «Кировлеса», видимо, будет вынесен совсем скоро, но Алексей Навальный намерен продолжать президентскую кампанию
Новый приговор по делу «Кировлеса», видимо, будет вынесен совсем скоро, но Алексей Навальный намерен продолжать президентскую кампанию
Е. Разумный / Ведомости

Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков объявил примерные планы президентской кампании оппозиционера. В феврале штабы планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, в марте – еще в 11 городах-миллионниках, открытие штабов в других городах намечено на апрель-май (всего их должно быть 70). За месяц с объявления о начале кампании, по словам Волкова, 79 000 человек заявили о готовности поставить подпись за выдвижение Навального, 18 000 записались волонтерами, перечислено 12 млн руб. пожертвований.

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