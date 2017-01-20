Новый приговор Навальному за «Кировлес» может быть вынесен уже в начале февраля

Новый приговор по делу «Кировлеса», видимо, будет вынесен совсем скоро, но Алексей Навальный намерен продолжать президентскую кампанию
Е. Разумный / Ведомости
Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков объявил примерные планы президентской кампании оппозиционера. В феврале штабы планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, в марте – еще в 11 городах-миллионниках, открытие штабов в других городах намечено на апрель-май (всего их должно быть 70). За месяц с объявления о начале кампании, по словам Волкова, 79 000 человек заявили о готовности поставить подпись за выдвижение Навального, 18 000 записались волонтерами, перечислено 12 млн руб. пожертвований.