Международные отношения
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Незабытое старое

Большинство назначенцев Трампа говорят о России в жестких тонах

Но какой будет его реальная политика в отношении Москвы, все еще неясно
Большинство назначенцев Трампа говорят о России в жестких тонах, но какой будет его реальная политика в отношении Москвы, все еще неясно
Большинство назначенцев Трампа говорят о России в жестких тонах, но какой будет его реальная политика в отношении Москвы, все еще неясно
Frank Augstein / AP

В среду, за два дня до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, в конгрессе прошли слушания кандидата на должность постоянного представителя США при ООН Ники Хэйли, во время которых она назвала действия России в Сирии (и, в частности, в Алеппо) военными преступлениями, осудила присоединение Крыма и выступила против снятия с Москвы санкций. Ранее критично о России отзывались на слушаниях кандидаты на посты государственного секретаря и министра обороны. Сам Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о своем желании наладить отношения с Москвой.

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