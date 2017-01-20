Большинство назначенцев Трампа говорят о России в жестких тонах, но какой будет его реальная политика в отношении Москвы, все еще неясно

В среду, за два дня до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, в конгрессе прошли слушания кандидата на должность постоянного представителя США при ООН Ники Хэйли, во время которых она назвала действия России в Сирии (и, в частности, в Алеппо) военными преступлениями, осудила присоединение Крыма и выступила против снятия с Москвы санкций. Ранее критично о России отзывались на слушаниях кандидаты на посты государственного секретаря и министра обороны. Сам Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о своем желании наладить отношения с Москвой.