Международная жизнь

Трамп раскритиковал участников протестов в США

По различным подсчетам, всего на улицы американских городов вышли более 1 млн человек
Демонстрации прошли во многих американских городах на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США
Демонстрации прошли во многих американских городах на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США
John Minchillo / AP

Президент США Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста, которые состоялись в США в субботу, 21 января.

«Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился политик в социальной сети.

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Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа у Капитолия
John Minchillo / AP
Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа у Капитолия
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Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Мелании Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
Chris Kleponis / Pool via Bloomberg
Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Мелании Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
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Кортеж Дональда Трампа
Susan Walsh / AP
Кортеж Дональда Трампа
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У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы
Jonathan Ernst / Reuters
У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы
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Трампы принесли подарок в голубой коробке
Jonathan Ernst / Reuters
Трампы принесли подарок в голубой коробке
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Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей
Lucy Nicholson / Reuters
Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей
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Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах
Alex Wong / Getty Images
Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах
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Перед речью Трамп заметно волновался
Win McNamee / Getty Images
Перед речью Трамп заметно волновался
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Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, били стекла магазинов
Jose Luis Magana / AP
Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, били стекла магазинов
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Дональд Трамп перед инаугурационной речью
Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images
Дональд Трамп перед инаугурационной речью
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Барон Трамп, Мелания Трамп, Карен Пенс и Тиффани Трамп (слева направо)
Drew Angerer / Getty Images
Барон Трамп, Мелания Трамп, Карен Пенс и Тиффани Трамп (слева направо)
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Жесткое подавление беспорядков в Вашингтоне
Adrees Latif / Reuters
Жесткое подавление беспорядков в Вашингтоне
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Избранный и уходящий президенты США
Drew Angerer / Getty Images
Избранный и уходящий президенты США
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Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор
Patrick Semansky / AP
Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор
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Дональд Трамп приносит присягу всех президентов США: «Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов»
Andrew Harnik / AP
Дональд Трамп приносит присягу всех президентов США: «Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов»
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«Покупай американское и нанимай американцев», - повторяет Трамп лозунг предвыборной кампании
Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images
«Покупай американское и нанимай американцев», - повторяет Трамп лозунг предвыборной кампании
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Полиция применила газ против активистов в Вашингтоне
Adrees Latif / Reuters
Полиция применила газ против активистов в Вашингтоне
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«Вместе мы сделаем Америку сильной, безопасной.... и, конечно, великой. Храни вас Господь, и храни Господь Америку», - заканчивает Трамп
Patrick Semansky / AP
«Вместе мы сделаем Америку сильной, безопасной.... и, конечно, великой. Храни вас Господь, и храни Господь Америку», - заканчивает Трамп
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Гимн США прозвучал в исполнении 16-летней певицы Джеки Ивэнко
Carlos Barria / Reuters
Гимн США прозвучал в исполнении 16-летней певицы Джеки Ивэнко
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Бывший президент США Барак Обама покидает Белый дом
Jonathan Ernst / Reuters
Бывший президент США Барак Обама покидает Белый дом
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Хозяева магазинов подсчитывают потери после погромов в Вашингтоне
Mario Tama / Getty Images
Хозяева магазинов подсчитывают потери после погромов в Вашингтоне
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Барака Обама с супругой на президентском вертолете следуют на базу ВВС Эндрюс (место приписки президентского борта). Там бывший президент попрощается с ближайшими друзьями, помощниками и сотрудниками Белого дома, а затем вылетит на авиабазу в Палм-Спрингс, Калифорния. Этим завершится процедура передачи власти новому президенту США
Eric Thayer / Bloomberg via Getty Images
Барака Обама с супругой на президентском вертолете следуют на базу ВВС Эндрюс (место приписки президентского борта). Там бывший президент попрощается с ближайшими друзьями, помощниками и сотрудниками Белого дома, а затем вылетит на авиабазу в Палм-Спрингс, Калифорния. Этим завершится процедура передачи власти новому президенту США
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Место нового президента за праздничным столом
Yuri Gripas / Reuters
Место нового президента за праздничным столом
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Демонстрации прошли во многих американских городах на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США. По различным подсчетам, всего на улицы американских городов вышли более 1 млн человек. Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США.

Американские СМИ назвали речь Трампа популистской и посчитали ее нетипичной для инаугурации
Интересы Америки – приоритет: первая речь Трампа
Популизм, изоляционизм, протекционизм - основные принципы 45-го президента США

Помимо столицы США, Вашингтона, акции протеста прошли в таких городах, как Чикаго, Бостон, Новый Орлеан, Майами и Денвер. В них приняли участие как минимум по 100 000 человек.

Самые крупные марши протеста состоялись в Вашингтоне и Лос-Анджелесе (в каждом из городов участвовали более полумиллиона человек), а также в Нью-Йорке (до 500 000 человек).

Протесты против Трампа в Вашингтоне перешли в беспорядки: 217 задержанных

В Вашингтоне на митинге выступили знаменитые артисты, среди которых были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз. Также там присутствовали актрисы Джулия Робертс, Скарлетт Йоханссон, Эмма Джейк Джилленхолл и другие. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны, которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США.

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Более 1 млн человек вышли на улицы США в субботу, 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье, 22 января, телеканал CNN
Maddie Meyer/Getty Images
Более 1 млн человек вышли на улицы США в субботу, 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье, 22 января, телеканал CNN
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Митинг в Вашингтоне превратился в масштабные протесты по всему миру, получившие название «Женский марш». Символом марша стала вязаная розовая шапка
Elaine Thompson / AP
Митинг в Вашингтоне превратился в масштабные протесты по всему миру, получившие название «Женский марш». Символом марша стала вязаная розовая шапка
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В подсчитанные результаты (более 1 млн человек) не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 000 человек
John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images
В подсчитанные результаты (более 1 млн человек) не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 000 человек
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В маршах женщин приняли участие десятки знаменитостей. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны (на фото), которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США
Jose Luis Magana / AP
В маршах женщин приняли участие десятки знаменитостей. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны (на фото), которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США
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Помимо столицы, Вашингтона, акции протеста прошли в таких городах, как Чикаго, Бостон, Новый Орлеан, Майами и Денвер. На фото: протестующие в Бостоне
Matthew J. Lee / Getty Images
Помимо столицы, Вашингтона, акции протеста прошли в таких городах, как Чикаго, Бостон, Новый Орлеан, Майами и Денвер. На фото: протестующие в Бостоне
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Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа
Jeenah Moon / Bloomberg
Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа
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Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека
John Minchillo / AP
Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека
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В «маршах женщин» также принимали участие и мужчины
Paul Morigi / Getty Images
В «маршах женщин» также принимали участие и мужчины
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Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США. На фото: протестующие в Портленде
Alex Milan Tracy / Getty Images
Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США. На фото: протестующие в Портленде
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Марши прошли во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». На фото: протестующие в Квебеке (Канада)
Amru Salahuddien/ Getty Images
Марши прошли во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». На фото: протестующие в Квебеке (Канада)
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Участники «Женского марша» в Бразилии
Joédson Alves / EPA / VOSTOCK Photo
Участники «Женского марша» в Бразилии
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Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста. «Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился он. На фото певица Шер (слева) на марше в Вашингтоне
Kevin Mazur / Getty Images
Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста. «Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился он. На фото певица Шер (слева) на марше в Вашингтоне
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Протестующие в Вашингтоне
Drew Angerer / Getty Images
Протестующие в Вашингтоне
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Протесты в Париже (Франция)
IAN LANGSDON / EPA / VOSTOCK Photo
Протесты в Париже (Франция)
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Актриса Джейн Фонда и певица Майли Сайрус
Justin Sullivan / Getty Images
Актриса Джейн Фонда и певица Майли Сайрус
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В Лондоне к маршу присоединилась актриса Эмма Уотсон, известность которой принесла роль Гермионы в фильме о Гарри Поттере
AP
В Лондоне к маршу присоединилась актриса Эмма Уотсон, известность которой принесла роль Гермионы в фильме о Гарри Поттере
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Протесты в Лондоне
Gareth Fuller / ZUMA / ТАСС
Протесты в Лондоне
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Актриса Скарлетт Йоханссон
Noam Galai / Getty Images
Актриса Скарлетт Йоханссон
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На марш вышли также жители Лас-Вегаса
Ronda Churchill / AP
На марш вышли также жители Лас-Вегаса
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Актрисы Челси Хэндлер и Шарлиз Терон
Arthur Mola/Invision/AP
Актрисы Челси Хэндлер и Шарлиз Терон
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Актриса Вупи Голдберг, Нью-Йорк
Andrew Toth / Getty Images
Актриса Вупи Голдберг, Нью-Йорк
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Актриса Хелен Миррен в Нью-Йорке
Andrew Toth / Getty Images
Актриса Хелен Миррен в Нью-Йорке
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По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 000 человек вышли с протестом в Чикаго, сообщает «РИА Новости»
Dakota Sillyman/ ZUMA / ТАСС
По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 000 человек вышли с протестом в Чикаго, сообщает «РИА Новости»
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В воскресенье к акциям протеста присоединились тысячи человек по всей Германии. Самая масштабная демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где в шествии по центру города участвовали 2000 человек, сообщила радиостанция Deutsche Welle
MIKE NELSON / EPA / Vostock Photo
В воскресенье к акциям протеста присоединились тысячи человек по всей Германии. Самая масштабная демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где в шествии по центру города участвовали 2000 человек, сообщила радиостанция Deutsche Welle
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По словам организаторов, всего по всему миру за сутки должно пройти более 600 «женских маршей», сообщает CNN
Amanda Edwards / Getty Images
По словам организаторов, всего по всему миру за сутки должно пройти более 600 «женских маршей», сообщает CNN
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Кроме того, так называемые «марши женщин», в которых в действительности принимали участие и мужчины, прошли в субботу и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». Такое название они получили из-за резкой риторики Трампа, которую в США сочли сексистской.

В Вашингтоне на «Женский марш» протеста против Дональда Трампа пришли полмиллиона человек

Тем временем американские СМИ со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия уже пишут, что задержанным за беспорядки на акциях протеста в США могут быть предъявлены обвинения. 230 человек могут получить срок до 10 лет лишения свободы, а также остальным арестованным грозят крупные штрафы - до $250 000.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
17:05 22.01.2017
сорос вконец озверел.
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