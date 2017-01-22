Трамп раскритиковал участников протестов в США

Демонстрации прошли во многих американских городах на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США

По различным подсчетам, всего на улицы американских городов вышли более 1 млн человек

Президент США Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста, которые состоялись в США в субботу, 21 января.

«Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился политик в социальной сети.

John Minchillo / AP Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа у Капитолия 1/23 Chris Kleponis / Pool via Bloomberg Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Мелании Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г. 2/23 Susan Walsh / AP Кортеж Дональда Трампа 3/23 Jonathan Ernst / Reuters У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы 4/23 Jonathan Ernst / Reuters Трампы принесли подарок в голубой коробке 5/23 Lucy Nicholson / Reuters Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей 6/23 Alex Wong / Getty Images Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах 7/23 Win McNamee / Getty Images Перед речью Трамп заметно волновался 8/23 Jose Luis Magana / AP Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, били стекла магазинов 9/23 Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images Дональд Трамп перед инаугурационной речью 10/23 Drew Angerer / Getty Images Барон Трамп, Мелания Трамп, Карен Пенс и Тиффани Трамп (слева направо) 11/23 Adrees Latif / Reuters Жесткое подавление беспорядков в Вашингтоне 12/23 Drew Angerer / Getty Images Избранный и уходящий президенты США 13/23 Patrick Semansky / AP Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор 14/23 Andrew Harnik / AP Дональд Трамп приносит присягу всех президентов США: «Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов» 15/23 Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images «Покупай американское и нанимай американцев», - повторяет Трамп лозунг предвыборной кампании 16/23 Adrees Latif / Reuters Полиция применила газ против активистов в Вашингтоне 17/23 Patrick Semansky / AP «Вместе мы сделаем Америку сильной, безопасной.... и, конечно, великой. Храни вас Господь, и храни Господь Америку», - заканчивает Трамп 18/23 Carlos Barria / Reuters Гимн США прозвучал в исполнении 16-летней певицы Джеки Ивэнко 19/23 Jonathan Ernst / Reuters Бывший президент США Барак Обама покидает Белый дом 20/23 Mario Tama / Getty Images Хозяева магазинов подсчитывают потери после погромов в Вашингтоне 21/23 Eric Thayer / Bloomberg via Getty Images Барака Обама с супругой на президентском вертолете следуют на базу ВВС Эндрюс (место приписки президентского борта). Там бывший президент попрощается с ближайшими друзьями, помощниками и сотрудниками Белого дома, а затем вылетит на авиабазу в Палм-Спрингс, Калифорния. Этим завершится процедура передачи власти новому президенту США 22/23 Yuri Gripas / Reuters Место нового президента за праздничным столом 23/23

Демонстрации прошли во многих американских городах на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США. По различным подсчетам, всего на улицы американских городов вышли более 1 млн человек. Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США.

Помимо столицы США, Вашингтона, акции протеста прошли в таких городах, как Чикаго, Бостон, Новый Орлеан, Майами и Денвер. В них приняли участие как минимум по 100 000 человек.

Самые крупные марши протеста состоялись в Вашингтоне и Лос-Анджелесе (в каждом из городов участвовали более полумиллиона человек), а также в Нью-Йорке (до 500 000 человек).

В Вашингтоне на митинге выступили знаменитые артисты, среди которых были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз. Также там присутствовали актрисы Джулия Робертс, Скарлетт Йоханссон, Эмма Джейк Джилленхолл и другие. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны, которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США.

Maddie Meyer/Getty Images Более 1 млн человек вышли на улицы США в субботу, 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье, 22 января, телеканал CNN 1/25 Elaine Thompson / AP Митинг в Вашингтоне превратился в масштабные протесты по всему миру, получившие название «Женский марш». Символом марша стала вязаная розовая шапка 2/25 John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images В подсчитанные результаты (более 1 млн человек) не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 000 человек 3/25 Jose Luis Magana / AP В маршах женщин приняли участие десятки знаменитостей. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны (на фото), которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США 4/25 Matthew J. Lee / Getty Images Помимо столицы, Вашингтона, акции протеста прошли в таких городах, как Чикаго, Бостон, Новый Орлеан, Майами и Денвер. На фото: протестующие в Бостоне 5/25 Jeenah Moon / Bloomberg Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа 6/25 John Minchillo / AP Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека 7/25 Paul Morigi / Getty Images В «маршах женщин» также принимали участие и мужчины 8/25 Alex Milan Tracy / Getty Images Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США. На фото: протестующие в Портленде 9/25 Amru Salahuddien/ Getty Images Марши прошли во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». На фото: протестующие в Квебеке (Канада) 10/25 Joédson Alves / EPA / VOSTOCK Photo Участники «Женского марша» в Бразилии 11/25 Kevin Mazur / Getty Images Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста. «Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился он. На фото певица Шер (слева) на марше в Вашингтоне 12/25 Drew Angerer / Getty Images Протестующие в Вашингтоне 13/25 IAN LANGSDON / EPA / VOSTOCK Photo Протесты в Париже (Франция) 14/25 Justin Sullivan / Getty Images Актриса Джейн Фонда и певица Майли Сайрус 15/25 AP В Лондоне к маршу присоединилась актриса Эмма Уотсон, известность которой принесла роль Гермионы в фильме о Гарри Поттере 16/25 Gareth Fuller / ZUMA / ТАСС Протесты в Лондоне 17/25 Noam Galai / Getty Images Актриса Скарлетт Йоханссон 18/25 Ronda Churchill / AP На марш вышли также жители Лас-Вегаса 19/25 Arthur Mola/Invision/AP Актрисы Челси Хэндлер и Шарлиз Терон 20/25 Andrew Toth / Getty Images Актриса Вупи Голдберг, Нью-Йорк 21/25 Andrew Toth / Getty Images Актриса Хелен Миррен в Нью-Йорке 22/25 Dakota Sillyman/ ZUMA / ТАСС По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 000 человек вышли с протестом в Чикаго, сообщает «РИА Новости» 23/25 MIKE NELSON / EPA / Vostock Photo В воскресенье к акциям протеста присоединились тысячи человек по всей Германии. Самая масштабная демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где в шествии по центру города участвовали 2000 человек, сообщила радиостанция Deutsche Welle 24/25 Amanda Edwards / Getty Images По словам организаторов, всего по всему миру за сутки должно пройти более 600 «женских маршей», сообщает CNN 25/25

Кроме того, так называемые «марши женщин», в которых в действительности принимали участие и мужчины, прошли в субботу и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». Такое название они получили из-за резкой риторики Трампа, которую в США сочли сексистской.

Тем временем американские СМИ со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия уже пишут, что задержанным за беспорядки на акциях протеста в США могут быть предъявлены обвинения. 230 человек могут получить срок до 10 лет лишения свободы, а также остальным арестованным грозят крупные штрафы - до $250 000.