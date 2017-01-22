Трамп раскритиковал участников протестов в США

Демонстрации прошли во многих американских городах на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США
John Minchillo / AP
Президент США Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста, которые состоялись в США в субботу, 21 января.
«Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился политик в социальной сети.
John Minchillo / AP
Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа у Капитолия
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Chris Kleponis / Pool via Bloomberg
Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Мелании Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
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Susan Walsh / AP
Кортеж Дональда Трампа
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Jonathan Ernst / Reuters
У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы
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Jonathan Ernst / Reuters
Трампы принесли подарок в голубой коробке
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Lucy Nicholson / Reuters
Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей
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Alex Wong / Getty Images
Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах
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Win McNamee / Getty Images
Перед речью Трамп заметно волновался
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Jose Luis Magana / AP
Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, били стекла магазинов
Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор
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Andrew Harnik / AP
Дональд Трамп приносит присягу всех президентов США: «Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов»
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Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images
«Покупай американское и нанимай американцев», - повторяет Трамп лозунг предвыборной кампании
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Adrees Latif / Reuters
Полиция применила газ против активистов в Вашингтоне
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Patrick Semansky / AP
«Вместе мы сделаем Америку сильной, безопасной.... и, конечно, великой. Храни вас Господь, и храни Господь Америку», - заканчивает Трамп
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Carlos Barria / Reuters
Гимн США прозвучал в исполнении 16-летней певицы Джеки Ивэнко
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Jonathan Ernst / Reuters
Бывший президент США Барак Обама покидает Белый дом
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Mario Tama / Getty Images
Хозяева магазинов подсчитывают потери после погромов в Вашингтоне
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Eric Thayer / Bloomberg via Getty Images
Барака Обама с супругой на президентском вертолете следуют на базу ВВС Эндрюс (место приписки президентского борта). Там бывший президент попрощается с ближайшими друзьями, помощниками и сотрудниками Белого дома, а затем вылетит на авиабазу в Палм-Спрингс, Калифорния. Этим завершится процедура передачи власти новому президенту США
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Yuri Gripas / Reuters
Место нового президента за праздничным столом
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Демонстрации прошли во многих американских городах на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США. По различным подсчетам, всего на улицы американских городов вышли более 1 млн человек. Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США.
В Вашингтоне на митинге выступили знаменитые артисты, среди которых были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз. Также там присутствовали актрисы Джулия Робертс, Скарлетт Йоханссон, Эмма Джейк Джилленхолл и другие. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны, которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США.
Maddie Meyer/Getty Images
Более 1 млн человек вышли на улицы США в субботу, 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье, 22 января, телеканал CNN
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Elaine Thompson / AP
Митинг в Вашингтоне превратился в масштабные протесты по всему миру, получившие название «Женский марш». Символом марша стала вязаная розовая шапка
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John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images
В подсчитанные результаты (более 1 млн человек) не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 000 человек
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Jose Luis Magana / AP
В маршах женщин приняли участие десятки знаменитостей. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны (на фото), которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США
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Matthew J. Lee / Getty Images
Помимо столицы, Вашингтона, акции протеста прошли в таких городах, как Чикаго, Бостон, Новый Орлеан, Майами и Денвер. На фото: протестующие в Бостоне
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Jeenah Moon / Bloomberg
Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа
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John Minchillo / AP
Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека
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Paul Morigi / Getty Images
В «маршах женщин» также принимали участие и мужчины
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Alex Milan Tracy / Getty Images
Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США. На фото: протестующие в Портленде
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Amru Salahuddien/ Getty Images
Марши прошли во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». На фото: протестующие в Квебеке (Канада)
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Joédson Alves / EPA / VOSTOCK Photo
Участники «Женского марша» в Бразилии
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Kevin Mazur / Getty Images
Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста. «Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился он. На фото певица Шер (слева) на марше в Вашингтоне
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Drew Angerer / Getty Images
Протестующие в Вашингтоне
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IAN LANGSDON / EPA / VOSTOCK Photo
Протесты в Париже (Франция)
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Justin Sullivan / Getty Images
Актриса Джейн Фонда и певица Майли Сайрус
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AP
В Лондоне к маршу присоединилась актриса Эмма Уотсон, известность которой принесла роль Гермионы в фильме о Гарри Поттере
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Gareth Fuller / ZUMA / ТАСС
Протесты в Лондоне
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Noam Galai / Getty Images
Актриса Скарлетт Йоханссон
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Ronda Churchill / AP
На марш вышли также жители Лас-Вегаса
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Arthur Mola/Invision/AP
Актрисы Челси Хэндлер и Шарлиз Терон
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Andrew Toth / Getty Images
Актриса Вупи Голдберг, Нью-Йорк
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Andrew Toth / Getty Images
Актриса Хелен Миррен в Нью-Йорке
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Dakota Sillyman/ ZUMA / ТАСС
По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 000 человек вышли с протестом в Чикаго, сообщает «РИА Новости»
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MIKE NELSON / EPA / Vostock Photo
В воскресенье к акциям протеста присоединились тысячи человек по всей Германии. Самая масштабная демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где в шествии по центру города участвовали 2000 человек, сообщила радиостанция Deutsche Welle
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Amanda Edwards / Getty Images
По словам организаторов, всего по всему миру за сутки должно пройти более 600 «женских маршей», сообщает CNN
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Кроме того, так называемые «марши женщин», в которых в действительности принимали участие и мужчины, прошли в субботу и во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». Такое название они получили из-за резкой риторики Трампа, которую в США сочли сексистской.
Тем временем американские СМИ со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия уже пишут, что задержанным за беспорядки на акциях протеста в США могут быть предъявлены обвинения. 230 человек могут получить срок до 10 лет лишения свободы, а также остальным арестованным грозят крупные штрафы - до $250 000.