Власть
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Обновление пройденного

«Единая Россия» существенно обновила свои руководящие органы

Обновление партийных кадров не снизит их управляемости, уверен эксперт
«Единая Россия» существенно обновила состав своих руководящих органов
«Единая Россия» существенно обновила состав своих руководящих органов
А. Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» провела в выходные отчетно-выборный съезд, на котором председателями партии, ее высшего и генерального советов были переизбраны соответственно Дмитрий Медведев, Борис Грызлов и Сергей Неверов. В отличие от лидеров составы руководящих органов существенно обновились. В генсовете впервые оказались делегаты всех 85 регионов, увеличен процент представителей первичек. Впервые в состав генсовета вошел действующий министр – руководитель Минстроя Михаил Мень. Его кандидатуру предложил Медведев, сказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству партии, это обосновывается тем, что его министерство станет основным действующим лицом при реализации партийных проектов «Парки малых городов» и «Городская среда».

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