«Единая Россия» существенно обновила свои руководящие органы

«Единая Россия» существенно обновила состав своих руководящих органов
А. Гордеев / Ведомости
«Единая Россия» провела в выходные отчетно-выборный съезд, на котором председателями партии, ее высшего и генерального советов были переизбраны соответственно Дмитрий Медведев, Борис Грызлов и Сергей Неверов. В отличие от лидеров составы руководящих органов существенно обновились. В генсовете впервые оказались делегаты всех 85 регионов, увеличен процент представителей первичек. Впервые в состав генсовета вошел действующий министр – руководитель Минстроя Михаил Мень. Его кандидатуру предложил Медведев, сказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству партии, это обосновывается тем, что его министерство станет основным действующим лицом при реализации партийных проектов «Парки малых городов» и «Городская среда».