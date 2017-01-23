Безопасность и право
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Сирийский атом

Россия сможет размещать в Сирии атомные корабли

В Тартусе будет создана первая с 1954 года отечественная заграничная военно-морская база
Одновременно в Тартусе смогут находиться не более 11 кораблей ВМФ России
Одновременно в Тартусе смогут находиться не более 11 кораблей ВМФ России
Валерий Шарифулин / ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу подписал 18 января в Дамаске соглашение о расширении пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в сирийском порту Тартус, следует из текста документа на портале правовой информации. В соглашении есть ссылка на советско-сирийский договор 1983 г. о ПМТО в Тартусе, и новый объект называется аналогично. Но ПМТО представлял собой лишь причал с плавучей мастерской с крайне ограниченными возможностями, теперь же его территория расширяется, а Россия получает право создавать дополнительные объекты инфраструктуры.

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