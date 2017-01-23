Социальная политика
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Судьбу Исаакия решит суд

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ оспорено в суде

Режим действующего храма помешает свободному доступу граждан, уверены заявители
О том, что власти Петербурга планируют передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию, стало известно 10 января
О том, что власти Петербурга планируют передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию, стало известно 10 января
Е. Егоров / Ведомости

В Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга в пятницу подан иск о незаконности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). По мнению 20 заявителей (среди них депутаты заксобрания Борис Вишневский и Александр Кобринский («Яблоко») и лидер петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров), действия городского комитета имущественных отношений нарушают права на доступ к объекту культурного наследия и на участие в культурной жизни. Истцы будут настаивать на отмене распоряжения о передаче собора, поскольку оно, в частности, «издано на основании несуществующего обращения от РПЦ», поясняет Вишневский: «Режим действующего храма подразумевает массу ограничений, которые будут препятствовать свободному доступу». По словам Пивоварова, принципиальным вопросом является то, что собор остается в собственности города, а доходы, на которые он содержался, церковью не гарантируются: «Собор никогда не был в собственности церкви. И сейчас никаких ограничений для проведения служб нет». Митинг в защиту собора «Яблоко», Партия роста и «Справедливая Россия» собираются провести 28 января.

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