Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ оспорено в суде

О том, что власти Петербурга планируют передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию, стало известно 10 января
Е. Егоров / Ведомости
В Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга в пятницу подан иск о незаконности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). По мнению 20 заявителей (среди них депутаты заксобрания Борис Вишневский и Александр Кобринский («Яблоко») и лидер петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров), действия городского комитета имущественных отношений нарушают права на доступ к объекту культурного наследия и на участие в культурной жизни. Истцы будут настаивать на отмене распоряжения о передаче собора, поскольку оно, в частности, «издано на основании несуществующего обращения от РПЦ», поясняет Вишневский: «Режим действующего храма подразумевает массу ограничений, которые будут препятствовать свободному доступу». По словам Пивоварова, принципиальным вопросом является то, что собор остается в собственности города, а доходы, на которые он содержался, церковью не гарантируются: «Собор никогда не был в собственности церкви. И сейчас никаких ограничений для проведения служб нет». Митинг в защиту собора «Яблоко», Партия роста и «Справедливая Россия» собираются провести 28 января.