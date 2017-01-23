Дональд Трамп призвал американцев объединиться на его условиях

Дональд Трамп в пятницу принял присягу и произнес первую речь в качестве 45-го президента США. Он пообещал стать голосом «забытых людей», которыми долгое время пренебрегал Вашингтон: «Слишком долго маленькая группа людей в столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались и рабочие места исчезали». Социально-экономическую политику предшественников Трамп назвал «американской мясорубкой» и заверил, что будет принимать решения в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики исключительно в интересах американских рабочих и их семей. Внешнеполитической темы президент коснулся лишь вскользь, выразив готовность «стереть с лица земли» исламский терроризм и напомнив, что союзники США должны сами заботиться о своих военных нуждах.