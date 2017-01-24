Демократия
Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Деньги вне политики

«Яндекс.Деньги» запретит сбор средств на политику из-за Навального

Деньги на его выдвижение в президенты собираются незаконно, считают в компании
20 января сервис сообщил, что использование кошелька для сбора пожертвований на подготовку к выборной кампании, может быть «расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах»
20 января сервис сообщил, что использование кошелька для сбора пожертвований на подготовку к выборной кампании, может быть «расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах»
А. Гордеев / Ведомости

Сервис «Яндекс.Деньги» пригрозил заблокировать кошелек оппозиционера Леонида Волкова, на который идет сбор денег на президентскую кампанию Алексея Навального. 16 декабря, через три дня после объявления Навального о намерении баллотироваться, служба поддержки пользователей «Яндекс.Денег» попросила Волкова объяснить характер операций по его кошельку. Он ответил, что ведет сбор пожертвований на подготовку к выборной кампании Навального. 20 января сервис сообщил, что использование кошелька в таких целях может быть «расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». По словам Волкова, через «Яндекс.Деньги» собрано около 6 млн из 13 млн руб. Навальный говорит, что давление на сотрудников «Яндекс.Денег» оказывал Центробанк.

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