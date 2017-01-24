Писать законы депутатам поможет центр законотворчества

По инициативе Госдумы будет создан центр законотворчества для помощи депутатам в написании качественных законопроектов, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В ближайшее время мы выберем партнера, возможно, это будет Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина», – сообщил он. При всех парламентах мира есть центры законотворчества, профессиональные юристы помогают парламентариям и депутат получает качественный документ, объяснил Володин. Это поможет региональным депутатам, отсутствие качества приводит к тому, что законопроект либо отклоняют, либо правят, добавил он.

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