США пока лишь наблюдают за межсирийскими переговорами в Астане

Участники международных переговоров по сирийскому урегулированию в Астане
Ильзат Сафаргалиев/ТАСС
В понедельник в столице Казахстана начались переговоры между делегацией правительства Башара Асада и группой представителей вооруженной оппозиции при посредничестве представителя ООН Стефана де Мистуры, Ирана, России и Турции. США представлены в Астане наблюдателем – послом США в Казахстане Джорджем Кролом. Как сообщил человек, близкий к российской делегации, цель переговоров – подтверждение заключенного 29 декабря при поддержке России, Турции и Ирана перемирия и выработка механизмов контроля за прекращением огня.