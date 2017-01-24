Международные отношения
Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: США выбирают себе сторону

США пока лишь наблюдают за межсирийскими переговорами в Астане

Но Вашингтон еще может подключиться к мирному процессу, считают эксперты
Участники международных переговоров по сирийскому урегулированию в Астане
Участники международных переговоров по сирийскому урегулированию в Астане
Ильзат Сафаргалиев/ТАСС

В понедельник в столице Казахстана начались переговоры между делегацией правительства Башара Асада и группой представителей вооруженной оппозиции при посредничестве представителя ООН Стефана де Мистуры, Ирана, России и Турции. США представлены в Астане наблюдателем – послом США в Казахстане Джорджем Кролом. Как сообщил человек, близкий к российской делегации, цель переговоров – подтверждение заключенного 29 декабря при поддержке России, Турции и Ирана перемирия и выработка механизмов контроля за прекращением огня.

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