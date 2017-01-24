Петербург собирается расторгнуть договор аренды с Европейским университетом

Европейский университет (ЕУСПб) 9 января обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к комитету имущественных отношений (КИО) о признании необоснованным одностороннего отказа ведомства от исполнения договора аренды здания на ул. Гагаринской, 3, лит. А, говорится на сайте суда. Университет просит признать действующим договор аренды, заключенный в мае 2011 г. на срок до 2024 г. Девятнадцатого января суд по ходатайству университета принял обеспечительные меры, запретив расторгать договор до вынесения решения по делу.