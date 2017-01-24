Петербург собирается расторгнуть договор аренды с Европейским университетом

Европейский университет (ЕУСПб) 9 января обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к комитету имущественных отношений (КИО) о признании необоснованным одностороннего отказа ведомства от исполнения договора аренды здания на ул. Гагаринской, 3, лит. А, говорится на сайте суда. Университет просит признать действующим договор аренды, заключенный в мае 2011 г. на срок до 2024 г. Девятнадцатого января суд по ходатайству университета принял обеспечительные меры, запретив расторгать договор до вынесения решения по делу.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров