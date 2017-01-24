WSJ узнала источник информации о «российском компромате» на Трампа

На фотографии на своей страничке в Facebook Сергей Миллиан (на фото слева) позирует с Дональдом Трампом на ипподроме

Этот человек до недавнего времени хвалился близостью к нынешнему президенту

Источником некоторых наиболее интригующих частей досье о недоказанных связях президента США Дональда Трампа с Россией был Сергей Миллиан, президент Российско-американской торговой палаты в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомого с ситуацией человека.

По словам этого человека, Миллиан, гражданин США белорусского происхождения, не был прямым источником, но его слова были переданы автору досье, бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу, через по меньшей мере одного посредника, который мог пользоваться доверием Миллиана.

Миллиан мог не осознавать, что рассказывает о Трампе человеку, связанному со Стилом, отмечает WSJ. В досье источник, который может быть Миллианом, называется то «источником D», то «источником E»; отмечается также, что он «вел доверительный разговор с соотечественником» или «с доверенным лицом».