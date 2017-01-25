Губернаторы проверят мэров на честность

Губернаторы получат законное право заглянуть в кошельки мэров
Евгений Разумный / Ведомости
Комитет Госдумы по безопасности одобрил во вторник к первому чтению президентский пакет антикоррупционных поправок, согласно которым губернаторы будут обязаны проверять на достоверность и полноту сведения о доходах и имуществе муниципальных чиновников. Кроме того, законопроект распространяет требования о контроле за доходами и расходами, а также о запрете иметь счета и вклады за рубежом на муниципальных чиновников и депутатов. Наконец, еще одна поправка предусматривает, что учащиеся вузов системы органов госбезопасности должны будут подавать декларации о доходах и имуществе. Эта новация явно вызвана летним скандалом с «парадом» выпускников Академии ФСБ, проехавшихся по Москве на дорогих автомобилях, полагает человек, близкий к спецслужбам.