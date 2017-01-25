Губернаторы проверят мэров на честность

Комитет Госдумы по безопасности одобрил во вторник к первому чтению президентский пакет антикоррупционных поправок, согласно которым губернаторы будут обязаны проверять на достоверность и полноту сведения о доходах и имуществе муниципальных чиновников. Кроме того, законопроект распространяет требования о контроле за доходами и расходами, а также о запрете иметь счета и вклады за рубежом на муниципальных чиновников и депутатов. Наконец, еще одна поправка предусматривает, что учащиеся вузов системы органов госбезопасности должны будут подавать декларации о доходах и имуществе. Эта новация явно вызвана летним скандалом с «парадом» выпускников Академии ФСБ, проехавшихся по Москве на дорогих автомобилях, полагает человек, близкий к спецслужбам.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров