Социальная политика
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Если чиновник не платит

Прокуратура выбила в пользу бизнеса 40 млрд рублей долгов по госконтрактам

Но долги продолжают расти
Значительный объем задолженности по госконтрактам, выяснила прокуратура, накопили учреждения здравоохранения, образования и ЖКХ
Значительный объем задолженности по госконтрактам, выяснила прокуратура, накопили учреждения здравоохранения, образования и ЖКХ
Д. Абрамов / Ведомости

Прокуроры добились возбуждения 18 уголовных дел и 279 – об административных правонарушениях, почти 2000 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности – таковы итоги мониторинга исполнения чиновниками обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Об этом рассказал «Ведомостям» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По данным ведомства, в прошлом году благодаря мерам прокуроров удалось погасить долги в общей сложности на 40,1 млрд руб.

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