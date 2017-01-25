Прокуратура выбила в пользу бизнеса 40 млрд рублей долгов по госконтрактам

Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Если чиновник не платит

Прокуроры добились возбуждения 18 уголовных дел и 279 – об административных правонарушениях, почти 2000 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности – таковы итоги мониторинга исполнения чиновниками обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Об этом рассказал «Ведомостям» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По данным ведомства, в прошлом году благодаря мерам прокуроров удалось погасить долги в общей сложности на 40,1 млрд руб.