Кремль не видит в новых китайских ракетах угрозы для России

Новые китайские тяжелые межконтинентальные ракеты в Маньчжурии не пугают Москву, но свидетельствуют о росте ядерного потенциала КНР

Они развернуты у российских границ, но направлены на США, считает эксперт

Сообщения о размещении новых китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) вблизи российской границы не воспринимают в Кремле «как угрозу для нашей страны», заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). «Китай является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями», – напомнил он.