Безопасность и право
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Ракета дружбы

Кремль не видит в новых китайских ракетах угрозы для России

Они развернуты у российских границ, но направлены на США, считает эксперт
Новые китайские тяжелые межконтинентальные ракеты в Маньчжурии не пугают Москву, но свидетельствуют о росте ядерного потенциала КНР
Новые китайские тяжелые межконтинентальные ракеты в Маньчжурии не пугают Москву, но свидетельствуют о росте ядерного потенциала КНР
Mark Schiefelbein / AP

Сообщения о размещении новых китайских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) вблизи российской границы не воспринимают в Кремле «как угрозу для нашей страны», заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). «Китай является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями», – напомнил он.

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